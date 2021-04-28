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Власть

Не имел права критиковать президента. Сыймык Жапыкеев решил уволиться

Прокурор Иссык-Кульской области Сыймык Жапыкеев написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом 24.kg сообщил он сам.

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По словам Жапыкеева, на его решение уйти с должности повлияло недавнее интервью, где он раскритиковал президента Садыра Жапарова.

«Решил уволиться сегодня. Не имел права критиковать президента, но сделал это. Никакого давления на меня не оказывали, в том числе и генпрокурор Курманкул Зулушев. Последний, кстати, один из самых объективных из всех политиков», — отметил Сыймык Жапыкеев.

В пресс-службе Генпрокуратуры 24.kg сообщили, что в настоящий момент приказа о снятии от занимаемой должности Сыймыка Жапыкеева нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191818/
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