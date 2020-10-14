Единогласно. Депутаты утвердили Садыра Жапарова на должность премьер-министра

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит заседание Жогорку Кенеша.

Депутаты повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Также парламентарии утвердили состав и программу правительства.

В зале присутствовали 83 депутата. Все единогласно проголосовали за.

10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. Президент вернул постановление парламента о назначении Жапарова главой кабмина.