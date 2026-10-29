Вечерний дайджест: основные события 29 октября в Кыргызстане

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги четверга, 29 октября.

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В связи с тем, что в Бишкеке за последние дни произошло сразу несколько ДТП с участием автобусов, мэр города созвал встречу с водителями общественного транспорта.

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После завершения строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан жители КР смогут напрямую путешествовать в КНР на пассажирских поездах.

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Кыргызстанского писателя Султана Раева призвали выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе.

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К 2030 году спрос на электроэнергию в регионе вырастет на 27 процентов, то есть более чем на четверть. Чтобы дефицит энергии не стал тормозом для экономики, готовить мощности и сети под новые заводы и растущие города нужно уже сейчас.

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В Кыргызстане с 1 декабря 2026 года планируют запустить доставку государственных номерных знаков и технических паспортов автомобилей на дом.

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Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходят новые фильмы. С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, несколько ужастиков и мультфильмов, а также криминальный триллер с Мэттью Макконахи.

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