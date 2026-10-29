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Султана Раева предложили выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе

10:22, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Кыргызстанского писателя Султана Раева призвали выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе. С такой инициативой выступил журналист Нурканбек Керимбаев, опубликовавший 28 октября авторскую статью под заголовком «Получит ли султан кыргызской литературы Нобелевскую премию?».

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По мнению автора, Султан Раев является одним из наиболее достойных представителей современной кыргызской литературы, чьи произведения заслуживают международного признания.

Нурканбек Керимбаев напомнил о Чингизе Айтматове, который при всем мировом признании так и не стал лауреатом Нобелевской премии. Он назвал это исторической несправедливостью и выразил надежду на то, что Кыргызстан сможет получить престижную литературную награду благодаря следующему поколению писателей.

«У нас есть писатели мирового уровня. И, несомненно, одним из первых среди них является Султан Раев», — написал журналист.

Особое внимание автор уделил роману Султана Раева «Жанжаза», который, по его словам, опубликован на английском языке в Нью-Йорке и вызвал интерес зарубежных читателей и критиков.

Он также отметил международное признание других произведений писателя, в том числе романов «Топон» и «Кашаба».

Нурканбек Керимбаев считает, что произведения Султана Раева по своему художественному уровню и тематике заслуживают рассмотрения на Нобелевскую премию.

«Я бы сказал Султану Раеву: стремитесь получить Нобелевскую премию, а мы будем вас поддерживать», — говорится в публикации.

Автор также призвал государство не оставаться в стороне и содействовать международному продвижению кыргызской литературы. По его мнению, присуждение Нобелевской премии кыргызстанскому писателю стало бы историческим событием для страны.

Отметим, что лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2026 год стала канадская писательница и поэтесса Энн Карсон.

При этом публикация Нурканбека Керимбаева представляет собой авторский призыв. Официального подтверждения выдвижения кандидатуры Султана Раева на Нобелевскую премию нет.

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