Участившиеся ДТП с участием автобусов: водителям пригрозили увольнением

В связи с тем, что в Бишкеке за последние дни произошло сразу несколько ДТП с участием автобусов, мэр города созвал встречу с водителями общественного транспорта. Вместе с Айбеком Джунушалиевым в ней принял участие начальник Управления патрульной службы милиции Борборбек Ташматов.

По данным пресс-службы УПСМ, обсуждены вопросы предупреждения ДТП с участием автобусов, обеспечения безопасности пассажиров, а также строгого соблюдения водителями Правил дорожного движения.

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Заявлено о необходимости строго соблюдать ПДД, не допускать превышения установленной скорости, ответственно вести себя на дорогах, исключить любые действия, создающие угрозу жизни и здоровью пассажиров.

В отношении водителей, допустивших грубое нарушение ПДД и халатно относящихся к безопасности пассажиров, будут приниматься строгие меры в рамках действующего законодательства вплоть до увольнения.

Отметим, что за последнее время в столице произошло несколько массовых ДТП с участием общественного транспорта. Главу департамента транспорта уволили после одной из таких аварий. Бишкекчане предполагают, что дороги города не предназначены для такого количества большеместных автобусов. В мэрии пока не комментировали общую ситуацию с водителями муниципальных автобусов.