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24.kg

В Китай — на поезде. Кыргызстан готовится открыть прямое сообщение

10:16, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

После завершения строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан жители КР смогут напрямую путешествовать в КНР на пассажирских поездах. Об этом сообщил заместитель генерального директора ОАО «Железнодорожная компания «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» Улан Кулов в эфире «Биринчи радио».

По его словам, новая железнодорожная магистраль предназначена не только для перевозки грузов, но и для пассажирского сообщения.

«Конечно, пассажирские перевозки будут предусмотрены. Это грузовая и пассажирская железная дорога. После ее ввода в эксплуатацию появится возможность напрямую добираться из КР в КНР на поезде», — рассказал Улан Кулов.

Для обслуживания пассажиров компания планирует приобрести современные поезда и вагоны повышенной комфортности.

По словам представителя предприятия, при выборе подвижного состава рассматриваются технологии, которые уже используются на железных дорогах Китая.

«В КНР сейчас используются очень комфортабельные пассажирские вагоны. Вы, наверное, видели ролик, где во время движения поезда поставленная на стол чашка с чаем практически не колеблется. Мы тоже планируем приобрести такие вагоны и создать соответствующие условия для наших пассажиров», — отметил он.

В настоящее время прорабатываются возможные маршруты пассажирских поездов. Конкретные направления, расписание и стоимость билетов пока не определены.

Проектная скорость движения поездов на железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан составит до 140 километров в час.

Протяженность кыргызстанского участка магистрали — 304 километра. На нем предусмотрено строительство 29 тоннелей и 50 мостов.

По утвержденному графику ввод железной дороги в эксплуатацию запланирован на 2031 год. При этом строители рассчитывают завершить работы досрочно, в 2030-м, если не возникнет непредвиденных технических сложностей.

Новая магистраль позволит организовать прямое железнодорожное сообщение КР с КНР и расширить возможности международных пассажирских и грузовых перевозок.

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