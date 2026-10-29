Премьерный четверг: кыргызская комедия, ужасы и триллер с Мэттью Макконахи

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходят новые фильмы.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, несколько ужастиков и мультфильмов, а также криминальный триллер с Мэттью Макконахи.

1 «Кул» (комедия)

17 век. Два враждующих кыргызских племени во главе с мудрым Сарыбаем и грозным Карагулом годами не могут поделить земли. Очередное противостояние оборачивается неожиданным казусом: в плен попадает дерзкая и своенравная дочь Карагула — Мырзагуль. Чтобы избежать войны, находчивый, но вечно попадающий в неприятности раб Токоч предлагает выдать похищение за древний брачный обычай. Вражда превращается в неловкое сватовство, а подготовка к свадьбе — в череду комичных ситуаций и скрытых интриг.

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2 «Последнее проклятие» (ужасы)

Когда Шуфэнь, подружка Рико, начинает выкладывать в соцсети странные пугающие видео, в сводки новостей попадает сюжет о найденном изуродованном теле девушки. Попытавшись связаться с Шуфэнь, Рико узнает, что ее подруга умерла еще полгода назад.

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3 «Барашек Шон и Чудище Лохматое» (мультфильм)

На ферме Мосси-Боттом назревает катастрофа: неуклюжий Фермер умудряется полностью уничтожить урожай тыкв, ставя под угрозу праздник во всем городе. Гениальный Барашек Шон решает исправить это с помощью науки, но что-то идет не так: Фермер пропал, а в лесу воет Чудище Лохматое. Теперь Шону, псу Битцеру и всей шерстяной компании придется спасать ферму от пушистого апокалипсиса.

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4 «Гнев улья» (детектив)

Небольшой город в штате Оклахома. Харизматичный Амзиа Кинг руководит группой блюграсс-музыкантов и одновременно управляет ведущим в городе предприятием по производству меда. Однажды в город возвращается Катери, его приемная дочь, и Амзиа решает восстановить связь и привлечь девушку к семейному бизнесу, предложив вместе с ним ухаживать за пасекой.

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5 «Кит: Во тьме глубин» (драма)

Калифорния. Молодой аквалангист Джей Гардинер погружается в океан в поисках останков своего отца. Парень оказывается не в том месте, не в то время, и его утягивает за собой гигантский кальмар, которого проглатывает кашалот. Теперь у Джея есть час, чтобы выбраться из кита, пока у него не закончился запас кислорода.

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6 «Маленькие демоны путешествуют на Запад» (мультфильм)

После изгнания из собственного клана два мелких яогуая — Кабанчик и Лягушка — придумывают грандиозную аферу. Прослышав, что танский монах в сопровождении могущественных яо идет на Запад за священными писаниями, они решают выдать себя за них. Кабанчик будет Чжу Бацзе, Лягушка наряжается как монах, на роль молчаливого Ша Сэна выбирается болтливый демон Ласка, а в качестве хитрого Сунь Укуна после долгих уговоров соглашается выступать стеснительный увалень Горилла.

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7 «Цикл зверя» (ужасы)

В тихом доме на побережье полиция обнаруживает тела двух жителей, а во дворе — останки пожилого мужчины. Вскоре выясняется, что погибший — бесследно исчезнувший много лет назад отец специалистки в области судебной антропологии Мэг Гарланд. Поначалу Мэг отказывается участвовать в расследовании, но научный интерес и тревожные воспоминания заставляют ее изменить решение. Вместе с начальником полиции Иэном Марксом и его отцом, лейтенантом Марксом, Мэг пытается разобраться в обстоятельствах смерти отца.

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8 «Синистер. Дом мертвых» (ужасы)

Тари с дочкой заселяется в старый дом, чтобы обжить его немного перед продажей. Многие риэлторы уже пытались работать с этим зданием, но безуспешно. Говорят, что это место проклято, и злые силы отпугивают покупателей. Здесь обитает древний демон, который подчиняет своей власти слабых, и его основная цель — детские души. Чтобы спасти дочь и изгнать демона, Тари придется проникнуть в мир мертвых.

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О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по ссылке.