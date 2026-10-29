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Центральной Азии грозит рост дефицита электроэнергии. ЕАБР назвал главные риски

15:46, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

К 2030 году спрос на электроэнергию в Центральной Азии увеличится на 27 процентов. Об этом заявил руководитель Центра отраслевого анализа Евразийского банка развития Арман Ахунбаев на презентации доклада «Энергия без границ: архитектура энергетической связанности Центральной Азии».

По его словам, потребление электричества растет вслед за развитием промышленности, строительством новых предприятий, расширением городов и цифровизацией экономики.

«К 2030 году спрос на электроэнергию в регионе вырастет на 27 процентов, то есть более чем на четверть. Чтобы дефицит энергии не стал тормозом для экономики, готовить мощности и сети под новые заводы и растущие города нужно уже сейчас», — отметил Ахунбаев.

В ЕАБР предупреждают, что простого строительства новых электростанций недостаточно. Необходимо одновременно модернизировать линии электропередачи, развивать накопители энергии и создавать резервные мощности.

Особую нагрузку на энергосистемы создаст развитие возобновляемой энергетики.

По данным банка, до 2035 года страны Центральной Азии заявили о планах строительства более 35 гигаватт солнечных и ветровых электростанций.

Эксперты подчеркивают, что без модернизации сетей и согласованной работы энергосистем растущее потребление может привести к увеличению рисков энергодефицита.

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