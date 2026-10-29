С 1 декабря в КР госномера и техпаспорта автомобилей начнут доставлять на дом

В Кыргызстане с 1 декабря 2026 года планируют запустить доставку государственных номерных знаков и технических паспортов автомобилей на дом. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, после оформления автомобиля владельцам больше не потребуется лично посещать регистрационные подразделения для получения готовых документов и номерных знаков.

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«С 1 декабря, если техпаспорт уже оформлен на вас, его доставят домой. Вы просто получите его, и все. Нам необходимо исключить человеческий фактор», — заявил Туманбаев.

Он отметил, что цифровизация государственных услуг уже позволила значительно сократить необходимость личного обращения граждан в учреждения.

По словам управляющего делами президента, сейчас около 89–90 процентов соответствующих процедур в стране выполняются онлайн.

Напомним, с 1 апреля 2026 года в Кыргызстане введена онлайн-регистрация отдельных категорий транспортных средств через приложение «Түндүк». Ранее владельцам автомобилей по-прежнему приходилось посещать подразделения «Унаа», чтобы забрать готовые номера и техпаспорта.

Новая услуга должна позволить получать их без личного визита в регистрационный центр.

При этом пока не уточняется, будет ли доставка платной, какие населенные пункты она охватит на первом этапе и сколько времени займет получение документов.