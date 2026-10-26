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24.kg

Вечерний дайджест: основные события 26 октября в Кыргызстане

22:00, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги понедельника, 26 октября.

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Президент Садыр Жапаров заявил, что в ближайшие годы Кыргызстан может принимать до 25–30 миллионов иностранных туристов. 

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Садыр Жапаров призвал судей не бояться сотрудников ГКНБ и принимать независимые решения при рассмотрении уголовных дел. 

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Ошский рынок в Бишкеке планируют перенести в новый торговый комплекс в марте–апреле 2027 года. 

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В Бишкеке с 28 октября начнут подавать тепло в жилые дома и другие здания. Решение принято с учетом снижения температуры воздуха и необходимости уменьшить нагрузку на электросети.

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Когда-то здесь добывали уран для советской атомной промышленности, строили дома, открывали школы и мечтали о будущем. Сегодня Мин-Куш больше напоминает декорации к фильму о конце света. Корреспондент 24.kg побывал в одном из самых необычных и забытых уголков Кыргызстана.

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Роза Айтматова, младшая сестра всемирно известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова, скончалась в возрасте 89 лет. 

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Минздрав обвинили в срыве поставок лекарств для онкобольных. Депутат ЖК Алтынбек Кылычбаев рассказал, что ребенок близких ему людей заболел онкологическим заболеванием и вынужден был лечиться в больнице 2,5 месяца. 

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