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24.kg

Кыргызстан готовится к 30 миллионам туристов — Садыр Жапаров

09:14, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Президент Садыр Жапаров заявил, что в ближайшие годы Кыргызстан может принимать до 25–30 миллионов иностранных туристов. Об этом он сообщил во время встречи с жителями Чаткальского района, обсуждая развитие туристической инфраструктуры.

Один из местных предпринимателей рассказал главе государства, что уже несколько лет пытается развивать туристический бизнес, однако сталкивается с трудностями при оформлении земельных участков.

По его словам, для получения разрешительных документов приходится обращаться в различные государственные органы, расположенные далеко от района. Предприниматель предложил организовать выезд специалистов в Чаткал, чтобы жители могли решать земельные и другие вопросы на месте.

В ответ Садыр Жапаров поручил профильным ведомствам содействовать предпринимателям, которые намерены развивать туризм.

Президент отметил, что на землях лесного фонда при соблюдении законодательства можно размещать легкие туристические конструкции, в том числе A-frame-домики и юрточные лагеря. При этом капитальное строительство на таких участках недопустимо.

«Если человек хочет развивать туризм, мы должны поддерживать его обеими руками. В будущем вы не будете успевать размещать туристов», — сказал Жапаров.

По словам президента, в 2020 году Кыргызстан посетили около 3,5 миллиона туристов, а сейчас этот показатель составляет 13 миллионов.

«В ближайшие годы мы ожидаем 25–30 миллионов туристов», — заявил глава государства.

Он также отметил, что после проведения Всемирных игр кочевников интерес к Кыргызстану за рубежом значительно вырос. По словам Жапарова, в кыргызстанские посольства и консульства поступает большое количество обращений за визами.

Президент призвал местные власти активнее предоставлять предпринимателям возможности для развития туризма, особенно в горных районах.

В качестве примера он предложил устанавливать сезонные юрточные лагеря на 10–15 юрт, которые смогут принимать туристов с наступления теплого сезона до поздней осени.

При этом глава государства подчеркнул необходимость соблюдения экологических и строительных требований, чтобы развитие туристической инфраструктуры не наносило ущерба природе.

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