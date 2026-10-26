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24.kg

Минздрав обвинили в срыве поставок лекарств для онкобольных

15:54, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Минздрав обвинили в срыве поставок лекарств для онкобольных. Об этом стало известно на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша.

Депутат Алтынбек Кылычбаев рассказал, что ребенок близких ему людей заболел онкологическим заболеванием и вынужден был лечиться в больнице 2,5 месяца.

«За все это время ему ни разу в больнице не предоставили бесплатно необходимых лекарств. О какой господдержке мы тогда говорим, если пациенты сами все должны оплачивать?» — вопрошал он.

Замминистра здравоохранения Нурбек Букуев отметил, что из бюджета выделяются средства на препараты для онкобольных.

«Примерно 60 процентов лекарств идет на обеспечение пациентов со стороны государства. Однако должен согласиться со словами депутата о том, что в этом году наблюдается задержка поставок лекарств для лечения онкобольных», — добавил он.

Депутаты не согласились с таким ответом, отметив, что на практике увидели то, что лекарств больным государство не предоставляет и добавили, что в этом направлении работа ведется слабо.

Директор государственного предприятия «Кыргызфармация» Акылбек Туратбек уулу разъяснил, что в срыве своевременных поставок онкобольным есть и вина Минздрава.

«Средства на закупку препаратов на онкоболезни и туберкулез были утверждены лишь к марту этого года. Хотя этот список должно было быть утверждено еще осенью прошлого года. В апреле заключили соглашения с заводами-производителями. На изготовление препаратов им требуется 4-5 месяцев, и в итоге мы получили только в сентябре», — добавил он.

Депутат Улугбек Ормонов отметил, что Минздрав должен поскорее утвердить список лекарств для онкобольных на 2027 год, чтобы не было срыва поставок, как это произошло в этом году.

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