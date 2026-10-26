Мин-Куш. Город-призрак, где радиация пережила Советский Союз

Когда-то здесь добывали уран для советской атомной промышленности, строили дома, открывали школы и мечтали о будущем. Сегодня Мин-Куш больше напоминает декорации к фильму о конце света. Облупившиеся деревянные двухэтажки, пустующие здания, разбитые окна и тревожная тишина. А бытовой дозиметр показывает 90 микрорентген в час. С наступлением темноты появляется другая опасность — на улицах, по нашим наблюдениям, встречаются пьяные и агрессивно настроенные люди.

Корреспондент 24.kg побывал в одном из самых необычных и забытых уголков Кыргызстана.

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Город, в котором остановилось время

Мин-Куш встречает не достопримечательностями, а ощущением, что время здесь однажды остановилось и больше никуда не торопится.

Узкая горная долина, суровые склоны, старые дороги и деревянные двухэтажные дома. Последние выглядят так, будто их перенесли сюда прямо из послевоенного Советского Союза. Краска давно сошла, доски потемнели, оконные рамы перекосились. Где-то окна заколочены, где-то за стеклами еще теплится жизнь.

Именно эти дома создают особую атмосферу Мин-Куша. Не кыргызского горного села, каким его привыкли представлять, а небольшого советского промышленного городка, неожиданно оказавшегося среди гор Тянь-Шаня.

Здесь легко представить другую жизнь. Утром рабочие спешат на смену, дети бегут в школу, на улицах гремят грузовики, а вечером в окнах загорается свет. Теперь все иначе. Между зданиями много пустоты, и тишина иногда кажется слишком громкой.

Мин-Куш расположен в Джумгальском районе Нарынской области на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. Название переводится как «тысяча птиц». Но прославили его совсем не птицы.

Урановое сердце Советского Союза

В середине XX века Мин-Куш был стратегическим населенным пунктом. Здесь добывали урановую руду, необходимую для атомной промышленности СССР. Поселок был закрытым, а информация о производстве — секретной.

В лучшие годы здесь проживало около 20 тысяч человек. По меркам высокогорного Кыргызстана это был настоящий промышленный центр. Работали предприятия, создавалась социальная инфраструктура, строилось жилье.

После завершения добычи урана местную промышленность пытались перепрофилировать. Мин-Куш стал известен выпуском канцелярской продукции, в том числе фломастеров. Но затем производство пришло в упадок, рабочие места исчезали, люди уезжали.

По данным за 2021 год, население сократилось до 3 тысяч 647 человек. Некогда оживленный поселок постепенно превратился в место, где о прошлом напоминает практически каждое здание.

Самое удивительное здесь даже не разруха. А то, что рядом с заброшенными домами продолжают жить люди. Они растят детей, ведут хозяйство, переживают холодные зимы. Для них Мин-Куш не памятник ушедшей эпохе, а родной дом.

И все же советское наследство оказалось куда опаснее старых стен.

90 микрорентген. Невидимая угроза

На первый взгляд воздух здесь чистый. Горный ветер, прозрачное небо, отсутствие крупных действующих промышленных предприятий. Кажется, что именно в таких местах человек должен чувствовать себя здоровее.

Но радиация не имеет ни цвета, ни запаха.

Во время поездки мы воспользовались бытовым дозиметром. Прибор показал 90 микрорентген в час. Это примерно 0,9 микрозиверта в час при ориентировочном пересчете мощности дозы гамма-излучения. Показатель заслуживает внимания, и стоит отметить, что одного измерения недостаточно, чтобы определить уровень облучения населения или сделать вывод о безопасности всего поселка.

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Опасения возникли не на пустом месте. В январе 2016 года правительство Кыргызстана официально сообщало о необходимости переселить 147 семей из этой зоны, где радиационный фон превышал 120 микрорентген в час. Тогда власти прямо предупреждали, что проживать в отдельных домах опасно.

Годами вокруг Мин-Куша оставались хвостохранилища — объекты, в которых складировались радиоактивные отходы уранового производства.

Для местных жителей это была не абстрактная экологическая проблема. Долгое время опасные объекты находились рядом с их повседневной жизнью.

Есть и тревожный медицинский вопрос. В разговорах о последствиях радиации часто отмечают заболевания щитовидной железы. Однако неизвестно, проводились ли какие-либо исследования о влиянии радиоактивного загрязнения на здоровье жителей Мин-Куша.

И все-таки значение цифр на дозиметре трудно забыть. Особенно когда понимаешь, что за обветшавшими стенами живут обычные семьи.

С наступлением темноты Мин-Куш становится другим

Днем поселок вызывает грусть. Вечером к ней добавляется тревога.

Когда солнце скрывается за горами, старые деревянные дома погружаются в сумрак. Темные окна, плохо освещенные участки улиц, пустующие здания — все это создает ощущение, будто оказался не в 2026 году, а вернулся в неспокойные 1990-е.

Но дело не только в антураже. Во время нашей поездки на улицах встречались нетрезвые люди, некоторые вели себя агрессивно. И в этот момент романтика забытого советского городка быстро исчезает. Вместо желания исследовать очередной заброшенный дом появляется совсем другое — поскорее вернуться в безопасное место.

Здесь словно сошлись сразу несколько эпох. Советское промышленное величие, экономический крах 1990-х и сегодняшняя жизнь, в которой люди пытаются приспособиться к тому, что осталось.

Деревянные двухэтажки как памятники исчезнувшей стране

Пожалуй, самое сильное впечатление в Мин-Куше производят даже не урановые объекты и не заброшенные предприятия.

Это жилые дома. Двухэтажные деревянные «сталинки», построенные для советских специалистов и рабочих. Их архитектура давно стала частью местного пейзажа. Такие здания можно встретить далеко не в каждом уголке Кыргызстана.

Деревянные стены когда-то хранили тепло семейных вечеров. На лестницах звучали детские голоса, во дворах сушилось белье. Соседи знали друг друга по именам.

Теперь часть домов напоминает декорации исторического кино. Только это не съемочная площадка.

Здесь по-прежнему живут люди. В этом, пожалуй, и заключается главный парадокс Мин-Куша. Он выглядит заброшенным, но не является необитаемым. Его невозможно просто объявить городом-призраком и вычеркнуть из жизни страны. За обветшалыми фасадами находятся человеческие судьбы.

И если старую шахту можно законсервировать, а радиоактивные отходы перезахоронить, то с судьбами людей все намного сложнее.

Последние огни Мин-Куша

Вечером Мин-Куш особенно красив и особенно печален.

Горы постепенно растворяются в темноте. В старых двухэтажках за редкими окнами загорается свет. Где-то за деревянными стенами готовят ужин, смотрят телевизор, укладывают детей спать. Поселок продолжает жить.

Когда-то сюда приезжали со всего Советского Союза, потому что здесь было будущее. Сегодня отсюда чаще уезжают в поисках этого будущего.

Мин-Куш пережил урановую лихорадку, распад СССР, закрытие предприятий и десятилетия экономического упадка. Его пытались избавить от опасного промышленного наследства. Теперь ему предстоит избавиться от другого — ощущения, что он больше никому не нужен.

И когда выезжаешь из этой горной долины, остается одна мысль: уран, ради которого когда-то построили Мин-Куш, оказался нужен огромной стране, но нужны ли сегодня самому Кыргызстану люди, оставшиеся здесь?