Ошский рынок в Бишкеке планируют перенести весной 2027 года

Ошский рынок в Бишкеке планируют перенести в новый торговый комплекс в марте–апреле 2027 года. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с жителями Токтогульского района Джалал-Абадской области.

«Ошский рынок мы полностью взяли под государственный контроль. Дай Бог, в марте–апреле следующего года перенесем», — сказал глава государства.

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Ранее управляющий делами президента Каныбек Туманбаев обещал перенести рынок в новый комплекс в конце этого лета. Однако в сентябре 2026 года он сообщал, что строительные работы выполнены примерно на 90 процентов. Таким образом, переезд перенесли.

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Напомним, площадь нового рынка составляет около 155 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает более 10 тысяч торговых мест, складские помещения и парковки. После переезда предпринимателей территорию действующего рынка в центре Бишкека планируют освободить.

Власти объясняют строительство нового комплекса необходимостью улучшить условия торговли и создать современную инфраструктуру для предпринимателей и покупателей. При этом точный график переезда торговцев и порядок распределения мест пока не уточнили.