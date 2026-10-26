Ошский рынок в Бишкеке планируют перенести весной 2027 года
Ошский рынок в Бишкеке планируют перенести в новый торговый комплекс в марте–апреле 2027 года. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с жителями Токтогульского района Джалал-Абадской области.
«Ошский рынок мы полностью взяли под государственный контроль. Дай Бог, в марте–апреле следующего года перенесем», — сказал глава государства.
Ранее управляющий делами президента Каныбек Туманбаев обещал перенести рынок в новый комплекс в конце этого лета. Однако в сентябре 2026 года он сообщал, что строительные работы выполнены примерно на 90 процентов. Таким образом, переезд перенесли.
Напомним, площадь нового рынка составляет около 155 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает более 10 тысяч торговых мест, складские помещения и парковки. После переезда предпринимателей территорию действующего рынка в центре Бишкека планируют освободить.
Власти объясняют строительство нового комплекса необходимостью улучшить условия торговли и создать современную инфраструктуру для предпринимателей и покупателей. При этом точный график переезда торговцев и порядок распределения мест пока не уточнили.