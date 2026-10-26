«Не бойтесь ГКНБ». Президент обратился к судьям после жалобы на пытки

Президент Садыр Жапаров призвал судей не бояться сотрудников ГКНБ и принимать независимые решения при рассмотрении уголовных дел. Об этом он заявил во время встречи с жителями Чаткальского района после обращения женщины, обвинившей следователей спецслужбы в пытках ее мужа.

Жительница села Курулуш Элгиза рассказала, что ее супруга задержали сотрудники ГКНБ в 2025 году по делу о мошенничестве. По ее утверждению, уголовное дело сфабриковано, а мужчина находится в СИЗО.

Женщина заявила, что следователи якобы заставляли другого человека написать заявление против ее мужа. По ее словам, сотрудники ГКНБ показывали заявителю фотографию супруга и требовали назвать его другим именем — Доолот.

Кроме того, она обвинила следователей в применении пыток.

По утверждению женщины, во время допросов ее мужа избивали, сломали ему ребра, повредили ухо и втыкали иглы под ногти, добиваясь признания в преступлении.

Отвечая на обращение, представитель правоохранительных органов сообщил, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту предполагаемого мошенничества на 320 тысяч долларов.

По версии следствия, обвиняемый получил деньги, пообещав решить вопросы предпринимателей. Дело уже передано в суд, обвиняемый находится под стражей.

Выслушав стороны, Садыр Жапаров обратился к представителям судебной системы и призвал обеспечить объективное рассмотрение дела.

«Судьи, рассмотрите дело справедливо, по существу. Никого не бойтесь. Если дело возбудил ГКНБ, не бойтесь ГКНБ. Не бойтесь никого другого. Вы независимы. Разберитесь справедливо и поставьте точку», — заявил президент.

Он также призвал обратить внимание на доводы женщины и проверить обстоятельства, о которых она рассказала.

На момент встречи судебное разбирательство продолжалось. Виновность обвиняемого судом не была установлена, а заявления о пытках со стороны сотрудников ГКНБ не получили официального подтверждения в ходе встречи.