На 89-м году жизни скончалась Роза Айтматова

Роза Айтматова, младшая сестра всемирно известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова, скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в официальном аккаунте семьи в Instagram.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в возрасте 89 лет ушла из жизни Роза Айтматова. Светлая память о Розе Торокуловне навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Роза Айтматова была кандидатом физико-математических наук, заслуженным работником образования Кыргызстана и общественным деятелем.

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Она окончила Кыргызский женский педагогический институт имени Маяковского, работала научным сотрудником Академии наук Киргизской ССР, а затем преподавала в вузе. Ей принадлежали научные работы по физике и педагогике.

Роза Айтматова также занималась сохранением истории своей семьи. В соавторстве с племянником Асаном Ахматовым она написала книгу «Белые страницы истории», посвященную жизни и деятельности их отца Торекула Айтматова, репрессированного в 1930-х годах, и детству Чингиза Айтматова.

Значительную часть своей жизни Роза Торокуловна посвятила защите прав женщин. В 1996 году она вместе с коллегами основала общественную организацию «Центр помощи женщинам».