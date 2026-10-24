Вечерний дайджест: основные события 24 октября в Кыргызстане

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги субботы, 24 октября.

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В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

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Строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 в Кыргызстане могут начать в 2027 или 2028 году. Об этом президент Садыр Жапаров заявил во время встречи с жителями Таш-Кумыра и Кара-Куля Джалал-Абадской области.

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Кыргызстан планирует наладить производство электромобилей и в перспективе постепенно заменить ими автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

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Новые требования к въезду на территорию Арабской Республики Египет для граждан Центральной Азии, включая Кыргызстан, вступают в силу с 1 ноября 2026 года и будут действовать до дальнейшего уведомления.

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За неделю в Бишкеке подешевели картофель, огурцы, лук, перец, морковь, яблоки и груши, а подорожали помидоры и молоко. Как изменились цены, читайте в нашей продуктовой корзине.

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Бывший депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев сдал тест на знание государственного языка, необходимый для участия в президентских выборах.

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Бизнесмен Акай Кыдыров планирует подать документы для участия в выборах президента Кыргызстана.

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