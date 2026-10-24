Садыр Жапаров: Камбар-Атинскую ГЭС-1 могут начать строить в 2027–2028 годах
Строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 в Кыргызстане могут начать в 2027 или 2028 году. Об этом президент Садыр Жапаров заявил во время встречи с жителями Таш-Кумыра и Кара-Куля Джалал-Абадской области.
Во время обсуждения инфраструктурных проблем житель Кара-Куля обратил внимание на состояние энергетической и коммунальной инфраструктуры города.
По его словам, старые трубы и тепловые сети пришли в негодность, а жители сталкиваются с проблемами водоснабжения.
Он напомнил о строительстве Камбар-Атинской ГЭС, отметив, что проект имеет большое значение для страны. Местный житель рассказал, что сам участвовал в строительстве шести гидроэлектростанций, и призвал ускорить работы.
Садыр Жапаров в ответ поделился, что подготовительные работы по Камбар-Атинской ГЭС-1 завершены.
По его словам, непосредственно строительство могут начать в ближайшие годы.
«По Камбар-Ате-1 подготовительные работы завершены. Если Бог даст, в следующем 2027-м или 2028-м начнем строительство, за пять-шесть лет построим», — заявил президент.
Напомним, Камбар-Атинская ГЭС-1 строится на реке Нарын. Проект реализуют Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. На станции планируется установить три гидроагрегата общей мощностью 1 тысяча 860 мегаватт. После завершения строительства ГЭС должна ежегодно вырабатывать около 6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
Стоимость предприятия оценивается в 4,2 миллиарда долларов.