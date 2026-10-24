Плюс один. Предприниматель Акай Кыдыров намерен участвовать в выборах президента

Бизнесмен Акай Кыдыров планирует подать документы для участия в выборах президента Кыргызстана. Об этом он рассказал 24.kg.

Кыдыров прошел тест на знание государственного языка.

В понедельник, 26 октября, он намерен обратиться с заявлением в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов.

35-летний предприниматель ранее пытался избраться в Жогорку Кенеш. На парламентских выборах 2025 года он выдвигался по округу № 19, однако до голосования не дошел.

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Напомним, тест на знание государственного языка прошел бывший депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

Ранее о намерении участвовать в президентских выборах заявили бывший министр внутренних дел Омурбек Суваналиев и экс-глава Финансовой полиции Сыймык Жапыкеев. Оба 8 октября не набрали необходимого количества баллов. Позже Жапыкеев повторно прошел тест, однако его результаты пока неизвестны.

Первым о самовыдвижении на пост президента заявил Аймен Касенов. Он подал заявление в ЦИК 14 октября и успешно прошел языковую проверку.

Выборы президента Кыргызстана назначены на 27 января 2027 года. Выдвижение кандидатов продлится до 13 ноября, а регистрация завершится 23 декабря.

О намерении баллотироваться на новый срок также заявлял действующий президент Садыр Жапаров. В государственном учреждении «Кыргызтест» сообщали, что ему не требуется проходить языковую проверку.