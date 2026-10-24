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24.kg

Исхак Масалиев сдал тест на знание госязыка

15:47, 24 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Бывший депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев сдал тест на знание государственного языка, необходимый для участия в президентских выборах. Эту информацию он подтвердил 24.kg.

При этом Масалиев не стал однозначно отвечать, намерен ли баллотироваться в президенты, но не исключил такой возможности.

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Напомним, в начале этой недели стало известно, что бывший парламентарий решил проверить свои знания государственного языка.

Ранее о намерении участвовать в президентских выборах заявили бывший министр внутренних дел Омурбек Суваналиев и экс-глава Финансовой полиции Сыймык Жапыкеев. Однако оба 8 октября провалили тестирование. На этой неделе Жапыкеев повторно проверил свои знания госязыка. Его результаты пока неизвестны.

Выборы президента Кыргызстана назначены на 27 января 2027 года. Выдвижение кандидатов продлится до 13 ноября, а регистрация завершится 23 декабря.

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Пока единственным претендентом, подавшим заявление о самовыдвижении, остается Аймен Касенов. Он обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов 14 октября. Касенов успешно прошел языковую проверку.

О намерении баллотироваться на новый срок ранее заявлял и действующий президент Садыр Жапаров. В государственном учреждении «Кыргызтест» сообщали, что ему, в отличие от других претендентов, проходить языковую проверку не требуется.

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