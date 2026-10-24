В Кыргызстане бензиновые машины постепенно заменят электромобилями

Кыргызстан планирует наладить производство электромобилей и в перспективе постепенно заменить ими автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с жителями Таш-Кумыра и Кара-Куля Джалал-Абадской области.

Во время встречи житель Таш-Кумыра обратился к главе государства с просьбой предоставить городу пять-шесть электробусов. По его словам, общественный транспорт в городе устарел, а некоторым автобусам уже 20–30 лет.

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Мужчина отметил, что эксплуатация старых машин обходится дорого из-за стоимости топлива, и предложил постепенно переходить на электрический транспорт.

В свою очередь глава Кыргызстана ответил, что в стране строят завод по производству электромобилей. По его словам, предприятие планируют запустить до конца года либо в марте–апреле следующего года.

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«До конца года начнем работать, если не получится, то в марте–апреле запустим. Свои электромобили начнут выходить, от легких машин до больших», — заявил президент.

Он добавил, что завод сможет выпускать около 10 тысяч автомобилей в год. В перспективе власти намерены разработать государственную программу по замене старых машин электрическими.

«Все государственные машины переведем на электромобили. Это дело будущего, 15–20 лет, заменим», — сказал Жапаров.

Напомним, в конце лета стало известно о запуске предприятия по сборке электромобилей под национальным брендом BARS. Проект реализуется на земельном участке площадью 15 гектаров и предусматривает создание 100 рабочих мест. При этом, кто именно является инициатором проекта и какая стоимость запуска производства, в Минэкономики не уточнили.