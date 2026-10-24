Кадровые изменения в Кыргызстане: назначения в мэрии Бишкека и Минстрое
В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.
Артур Омурзаков назначен директором муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт».
Ранее эту должность занимал Талант Капаров.
Карьера Артура Омурзакова тесно связана с транспортной системой столицы Кыргызстана. Ранее он уже работал в структурах муниципалитета, в частности возглавлял МП «Бишкекское троллейбусное управление» (БТУ). В конце 2020 года был временно освобожден от должности руководителя БТУ на фоне резонансных обсуждений в Бишкекском городском кенеше вопросов, касающихся тарифов на проезд.
Исполнение обязанностей директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека временно возложено на заместителя директора Абдыжапаркула Жанболотова. Прежний директор Уланбек Бейшенбаев освобожден от должности 16 октября.
Абдыжапаркул Жанболотов долгое время работает в структуре мэрии Бишкека. До октября 2026 года он занимал пост заместителя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Талант Капаров назначен директором муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис».
Ранее эту должность занимал Адлет Казакбаев.
Ранее Талант Капаров занимал должность директора Ошского городского муниципального автотранспортного предприятия. В 2020 году переведен в Бишкек, где назначен директором МП «Бишкекское троллейбусное управление».
Затем был временно исполняющим обязанности руководителя МП «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» и возглавлял МП «Бишкекский городской транспорт».
Нурбек Сагынбек уулу назначен замдиректора департамента жилищно-гражданского строительства при Минстрое.
До этого назначения Нурбек Сагынбек уулу был заместителем директора департамента инженерных изысканий при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, в 2024-м занимал пост вице-мэра Токмока, ранее — начальника управления муниципальной собственности этого города.
Директором кыргызской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода («Азаттык») стал Кубат Касымбеков.
Решение принято по итогам открытого конкурса медиакорпорации.
38-летний Кубат Касымбеков и ранее работал в RFE/RL, а в течение последнего года руководил кыргызской службой Би-Би-Си в Лондоне.
Венера Джуматаева, работавшая в «Азаттыке» с 1996 года, с 1 октября покинула должность директора кыргызской службы по собственному желанию.
О кадровых перестановках с 12 по 16 октября читайте здесь.