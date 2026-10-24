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Иметь наличку и сопровождающих. Для граждан КР изменили правила въезда в Египет

10:04, 24 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Новые требования к въезду на территорию Арабской Республики Египет для граждан Центральной Азии, включая Кыргызстан, вступают в силу с 1 ноября 2026 года и будут действовать до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Кыргызской Республики.

Согласно информации компетентных органов Египта, вводится новый порядок въезда.

Для граждан, путешествующих без участия туристических операторов

Гражданам КР, планирующим поездку в Египет без участия туристического оператора, необходимо заблаговременно оформить въездные визы через посольство Египта в Астане либо иное уполномоченное дипломатическое представительство Египта за рубежом, а также получить предварительное согласование компетентных органов безопасности Египта.

Для граждан, путешествующих в туристических целях через туристические компании

К гражданам КР, прибывающим в Египет в составе туристических групп или через туристические компании, будут применяться следующие правила:

  • лица в возрасте от 16 до 40 лет должны путешествовать в сопровождении одного из ближайших членов семьи, а именно отца, матери, супруга (супруги) или ребенка;
  • путешественники обязаны иметь при себе наличные денежные средства в размере не менее 3 тысяч долларов. В случае совместного путешествия семьи в качестве единой группы минимальная сумма наличных денежных средств, которую необходимо иметь при себе, составляет 5 тысяч долларов на семью.

Дополнительные требования к гражданам, прибывающим в туристических целях

Туристические компании обязаны регистрировать номера мобильных телефонов путешественников независимо от того, являются ли они иностранными или египетскими.

Для туристических групп должна быть заранее разработана соответствующая программа пребывания в Египте.

По прибытии в Египет туристические компании обязаны принимать на хранение паспорта участников туристических групп и возвращать их владельцам при выезде из страны.

Если участник туристической группы не покинет страну в дату, предусмотренную туристической программой, туристическая компания обязана незамедлительно уведомить об этом соответствующий компетентный египетский орган.

Путешественникам не разрешается изменять цель въезда, указанную в туристической визе, на иную цель.

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Рекомендации МИД

В связи с введением новых правил МИД КР рекомендует гражданам, планирующим поездку в Египет с 1 ноября 2026 года:

  • заблаговременно обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения Египта для оформления въездной визы;
  • до приобретения авиабилетов уточнять актуальные требования к въезду, включая условия туристических поездок и сопровождения членов семьи, а также подтверждения наличия денежных средств;
  • при организации поездки через туристическую компанию заранее уточнять порядок оформления документов, условия пребывания и выезда из страны;
  • учитывать новые требования при планировании поездки во избежание возможного отказа во въезде.

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