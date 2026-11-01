В США у президентской резиденции Мар-а-Лаго развернули системы ПВО

В Соединенных Штатах у президентской резиденции Мар-а-Лаго развернули системы ПВО. Об этом сообщает The War Zone.

Указано, что зенитные ракетные комплексы AN/TWQ-1 Avenger ближнего действия (SHORADS) армии США, базирующиеся в бронемашинах Humvee, установили вблизи поместья в Палм-Бич, а также возле международного аэропорта имени Дональда Трампа, расположенного примерно в 5 километрах от резиденции.

Военную технику перебросили около двух недель назад на фоне возросших опасений по поводу безопасности главы государства, говорится в публикации.

Во время пребывания Дональда Трампа в Мар-а-Лаго воздушное пространство вокруг поместья ограничивают, а Секретная служба США добивается постоянного запрета на полеты, ссылаясь в том числе на террористические угрозы. За год количество угроз в адрес охраняемых ею лиц выросло на 40 процентов, отмечено в статье.

Комплекс AN/TWQ-1 Avenger представляет собой мобильную систему ПВО малой дальности. Она оснащена пусковыми установками для ракет Stinger и предназначена для борьбы с крылатыми ракетами, беспилотниками, низколетящими самолетами и вертолетами.