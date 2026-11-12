О единой системе биологической безопасности стран-участниц высказались в ОДКБ

Эпидемиологическое благополучие и биологическая безопасность каждой из стран-участниц является необходимым условием устойчивого социального и экономического развития в ОДКБ в целом. Об этом на сессии Совета коллективной безопасности Организации заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эпидемиологическая обстановка по опасным инфекционным болезням в странах мира остается напряженной. Не исключаются осложнения, связанные с биологическими угрозами искусственного происхождения, возможной утечкой патогенных биологических агентов из лабораторий, риском биологических террористических актов, противоправным использованием достижений синтетической биологии, генной инженерии», — сказала она.

По словам Анны Поповой, учитывая близость государств ОДКБ, общность эпидемических угроз, одна из ключевых задач — формирование единой системы обеспечения биологической безопасности.

Она добавила, что угрозы биологической безопасности неуклонно растут, и этому способствует системное антропогенное воздействие, кратное увеличение миграции, изменение климата, расширение торгово-экономических и транспортных связей, развитие науки в сфере биотехнологий и искусственного интеллекта.