Лесли Вигери завершил дипломатическую миссию в Кыргызстане после почти четырех лет работы. Его преемником стал Стивен Гиллен, который 21 ноября передал копии верительных грамот Министерству иностранных дел Кыргызстана.

О завершении миссии Вигери стало известно еще в конце сентября 2026 года. Тогда посольство США опубликовало прощальное видео, в котором дипломат рассказал о своей работе и воспоминаниях о Кыргызстане.

В интервью Максиму Полетаеву, опубликованном 23 ноября, Вигери также упомянул предстоящий отъезд.

В ходе разговора дипломат отметил значительные изменения в экономике Кыргызстана, рост интереса американских компаний к местному рынку и перспективы сотрудничества в сфере транспорта, логистики и авиации.

Одним из проектов, реализацию которых он хотел бы увидеть, Вигери назвал развитие Кыргызстана как регионального авиационного хаба.

Он выразил надежду на заключение соглашения об открытом небе между Кыргызстаном и США, которое могло бы расширить возможности американских компаний в авиационной отрасли.

Напомним, Лесли Вигери возглавлял дипломатическую миссию США в Кыргызстане с 2022 года.

Новый посол Стивен Гиллен принес присягу 14 ноября 2026 года. 21 ноября он передал копии верительных грамот в МИД Кыргызстана. Стивен Гиллен — кадровый американский дипломат, ранее работавший в посольствах США в Беларуси, Ираке и Боснии и Герцеговине, а также занимавший руководящие должности в Госдепартаменте по вопросам Ближнего Востока, безопасности и прав человека. С февраля 2021 года по июнь 2024 года занимал должность заместителя специального посланника президента США по вопросам заложников и участвовал в работе по освобождению американских граждан, удерживаемых за рубежом