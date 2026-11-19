В Бишкеке открылся новый склад вакцин, построенный за счет средств Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) при технической поддержке ЮНИСЕФ.

По данным Минздрава, открытие нового объекта позволит улучшить условия хранения и распределения вакцин, обеспечить соблюдение требований холодовой цепи и повысить надежность снабжения медицинских организаций безопасными и эффективными вакцинами, в том числе примерно для 350 тысяч детей, проживающих в столице.

Новый двухэтажный склад общей площадью 130 квадратных метров построен с нуля. Стоимость проекта составила более 9,6 миллиона сомов. В здании предусмотрены специальные помещения для хранения вакцин с соблюдением необходимого температурного режима, отдельные зоны для хранения материалов и принадлежностей для иммунизации, а также инфраструктура для эффективной организации поставок вакцин.

«Создание современной инфраструктуры для хранения вакцин позволит обеспечить их качество и безопасность на всех этапах логистики, а также повысить надежность системы иммунизации населения. Новый объект позволит обеспечить своевременное и безопасное распределение иммунобиологических препаратов для организаций здравоохранения Бишкека, а также повысит готовность системы здравоохранения к возможным вспышкам инфекционных заболеваний и другим чрезвычайным ситуациям», — отметил министр здравоохранения Дамир Осмонов.

По данным ЮНИСЕФ, вакцинация — одно из наиболее экономически эффективных вложений в детское здоровье, приносящее до 76 долларов экономической выгоды на каждый вложенный доллар.

Открытие нового склада является частью масштабной работы по модернизации инфраструктуры хранения вакцин по всей стране. При поддержке ЮНИСЕФ и ГАВИ в 2025 году завершили строительство склада вакцин в Жайылском районе Чуйской области. В 2027-м также планируются строительство национального склада вакцин и открытие склада вакцин в Узгенском районе Ошской области.