Демократическая партия США обеспечила себе не менее 258 мест в палате представителей — нижней палате американского парламента. Это крупнейшее большинство, полученное одной из двух основных партий на выборах с 1992 года. Об этом сообщает Associated Press.

Такой результат стал известен 22 ноября после победы демократа Чака Хаббарда в Северной Каролине. Он обошел действующего депутата от Республиканской партии Вирджинию Фокс.

Республиканцы получили не менее 173 мест. Еще в четырех избирательных округах победители пока не определены. Поэтому окончательное распределение мандатов может измениться.

Всего в палате представителей 435 мест. Для большинства необходимо 218. Полученные мандаты позволят демократам определять повестку работы палаты и избирать ее спикера.

На выборах 1992 года демократы также завоевали 258 мест. С тех пор ни одна партия не получала столько мандатов на выборах в нижнюю палату. В 2008 году демократы приблизились к этому результату, получив 257 мест.

По данным AP, демократы обеспечили себе большинство и в сенате — верхней палате парламента. Таким образом, они будут контролировать обе палаты конгресса, а президентом останется республиканец Дональд Трамп. Это даст демократам больше возможностей влиять на принятие законов и проверять работу президентской администрации. Новый состав конгресса начнет работу 3 января 2027 года.