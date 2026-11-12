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Масштабные родительские собрания проводят в Бишкеке: кто и зачем

08:50, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Бишкеке проводят масштабные родительские собрания по вопросам безопасности детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что серия межведомственных родительских собраний направлена на обеспечение безопасности детей, предупреждение правонарушений и защиту их здоровья.

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Очередная встреча накануне прошла в зале «Таберик» с участием заместителя мэра столицы Рахат Мусаевой, директоров общеобразовательных организаций и представителей родительской общественности Первомайского района.

Выступили представители органов прокуратуры, Министерства внутренних дел, патрульной милиции, Министерства здравоохранения, а также профильных подразделений муниципалитета.

Участникам напоминают об актуальных вопросах обеспечения безопасности несовершеннолетних, профилактики правонарушений и сохранения здоровья подрастающего поколения. Особое внимание уделено роли родителей и школ в предупреждении негативных явлений среди подростков, а также необходимости укрепления взаимодействия семьи, учебного заведения и государственных органов.

Педагоги и учащиеся школы № 41 представили художественный пролог «Безопасная жизнь — светлое будущее».

Встреча завершилась диалогом в формате «вопрос — ответ». Родители получили возможность напрямую обратиться к представителям профильных ведомств, задать интересующие вопросы и получить компетентные разъяснения специалистов.

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