Кыргызстан представил четыре принципа новой архитектуры безопасности Евразии

Инклюзивность, экономическая неделимость, ответственность за выполнение международных обязательств и превентивная дипломатия должны стать основой будущей архитектуры евразийской безопасности. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Существующие механизмы обеспечения глобальной и региональной безопасности, заложенные международными институтами, оказались далеки от ожиданий мирового сообщества. Вооруженные конфликты на планете разрастаются, а мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, утрачивает свою эффективность перед лицом современных вызовов и демонстрирует глубокий кризис доверия», — сказал он.

По словам чиновника, Евразия оказалась в центре масштабных изменений.

Среди основных вызовов он назвал вооруженные столкновения, терроризм, уязвимость критической инфраструктуры, а также климатические изменения, обостряющие вопросы водной, продовольственной и энергетической безопасности.

КР с заинтересованностью рассматривает совместную инициативу Беларуси и России по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, отметил Асеин Исаев.

«В ней видится своевременная инициатива сформировать пространство для открытого обмена мнениями и совместного поиска путей преодоления разногласий на общем континенте», — заметил он.

Предлагая подходы к будущей архитектуре безопасности, первый замглавы МИД обозначил четыре принципа. Первый — инклюзивность и суверенное равенство при принятии решений. По его мнению, контуры евразийской безопасности не могут определяться узким кругом государств.

«Голос малых и средних развивающихся государств должен обладать равным весом. Евразия — это пространство многообразия, где возможность самостоятельно определять свой путь развития и расширять круг внешнеполитических партнеров является неотъемлемым правом каждого участника международного сообщества», — заявил Асеин Исаев.

Второй принцип — экономическая неделимость и равный доступ к технологическому развитию. Дипломат выразил мнение, что односторонние ограничения и вторичные санкции подрывают основы международного права и искусственно ограничивают доступ к передовым технологиям.

«Существует твердое убеждение, что право вводить санкции должно принадлежать исключительно Организации Объединенных Наций», — сказал он.

В качестве практического шага он предложил развивать концепцию зеленых технологических коридоров, предусматривающую совместные инвестиции и обмен технологиями в водноэнергетической, климатической и инфраструктурной сферах.