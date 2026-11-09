USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Кыргызстан представил четыре принципа новой архитектуры безопасности Евразии

17:19, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Инклюзивность, экономическая неделимость, ответственность за выполнение международных обязательств и превентивная дипломатия должны стать основой будущей архитектуры евразийской безопасности. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Без названия (6).png

«Существующие механизмы обеспечения глобальной и региональной безопасности, заложенные международными институтами, оказались далеки от ожиданий мирового сообщества. Вооруженные конфликты на планете разрастаются, а мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, утрачивает свою эффективность перед лицом современных вызовов и демонстрирует глубокий кризис доверия», — сказал он.

По словам чиновника, Евразия оказалась в центре масштабных изменений.

Среди основных вызовов он назвал вооруженные столкновения, терроризм, уязвимость критической инфраструктуры, а также климатические изменения, обостряющие вопросы водной, продовольственной и энергетической безопасности.

КР с заинтересованностью рассматривает совместную инициативу Беларуси и России по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, отметил Асеин Исаев.

«В ней видится своевременная инициатива сформировать пространство для открытого обмена мнениями и совместного поиска путей преодоления разногласий на общем континенте», — заметил он.

Предлагая подходы к будущей архитектуре безопасности, первый замглавы МИД обозначил четыре принципа. Первый — инклюзивность и суверенное равенство при принятии решений. По его мнению, контуры евразийской безопасности не могут определяться узким кругом государств.

«Голос малых и средних развивающихся государств должен обладать равным весом. Евразия — это пространство многообразия, где возможность самостоятельно определять свой путь развития и расширять круг внешнеполитических партнеров является неотъемлемым правом каждого участника международного сообщества», — заявил Асеин Исаев.

Второй принцип — экономическая неделимость и равный доступ к технологическому развитию. Дипломат выразил мнение, что односторонние ограничения и вторичные санкции подрывают основы международного права и искусственно ограничивают доступ к передовым технологиям.

«Существует твердое убеждение, что право вводить санкции должно принадлежать исключительно Организации Объединенных Наций», — сказал он.

В качестве практического шага он предложил развивать концепцию зеленых технологических коридоров, предусматривающую совместные инвестиции и обмен технологиями в водноэнергетической, климатической и инфраструктурной сферах.

Материалы по теме

Айдит Эркин назначен послом Кыргызстана в Пакистане

Застройщика оштрафовали после съемки рекламы на опасной высоте без страховки

В Бишкеке спецпредставители стран ЦА обсудили сотрудничество с Афганистаном

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

Въезд в Казахстан: с 1 ноября внедрен первый этап электронных разрешений

В США у президентской резиденции Мар-а-Лаго развернули системы ПВО

Кыргызстанцы и белорусы смогут находиться друг у друга без регистрации 30 дней

В Беларуси освятили икону, созданную искусственным интеллектом

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

«Экзамен для кандидатов сделали как для ученых» — Суваналиев о выборах

 

В Кыргызстане насчитали более 4,4 миллиона избирателей перед выборами президента

 

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Общество

10 ноября: где в Бишкеке отключат свет

 

В Ошской области женщина родила тройню

 

Когда пассажир в зоне ожидания. Управлять пробками в небе предлагают в ООН

 

В Кыргызстане 248 пожилых проживают в социальных учреждениях

 

Временные приюты для бездомных открывают в Бишкеке с наступлением холодов

 

Кыргызстанцы завоевали пять медалей на мировых соревнованиях по унибою

 

Атака на Иран

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

США просят Китай помочь завершить конфликт с Ираном — СМИ

 

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

 

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Власть

Садыр Жапаров наградил организаторов саммита ШОС и Всемирных игр кочевников

 

Кыргызстан представил четыре принципа новой архитектуры безопасности Евразии

 

Достучаться до чиновников. Садыр Жапаров изменил правила рассмотрения жалоб

 

Строителю города Асмана предоставили налоговые льготы на пять лет

 

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

Садыр Жапаров заявил, что «Кумтор» будет работать до 2050 года

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18