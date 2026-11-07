Застройщика оштрафовали после съемки рекламы на опасной высоте без страховки

ОсОО «Экспресс Строй» оштрафовали на 200 тысяч сомов после съемок рекламного ролика на строительной площадке в Бишкеке. На видео зафиксировали, что рабочий находился на высоте без средств индивидуальной защиты, а на объекте не было защитных ограждений.

По данным Минстроя, речь идет о строительстве 23-этажного жилого комплекса на улице Малдыбаева, 261. Департамент государственного архитектурно-строительного контроля провел проверку и наложил на компанию штраф.

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В ведомстве напомнили, что при работе в опасных зонах сотрудники должны использовать каски, жилеты, защитную обувь и другие средства индивидуальной защиты. Ответственным представителям компании также указали на необходимость соблюдать требования безопасности.