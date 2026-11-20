В Ошской области в результате ДТП погибли родные сестры 7 и 12 лет.

По данным УОБДД региона, авария произошла утром 17 ноября на 5-м километре автодороги Ош — Сары-Таш — Иркештам, в селе Кыргыз-Чек Кара-Суйского района, расположенном недалеко от южной столицы.

Девочек сбил 18-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz. Они получили тяжелые травмы, их доставили в Ошскую областную больницу. Однако 18 ноября сестры скончались в медицинском учреждении.

Факт ДТП зарегистрировали в Кара-Суйском районном отделе внутренних дел. Назначены необходимые экспертизы. Водителя доставили в следственную службу, машину водворили на штрафную стоянку.