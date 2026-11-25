Родные женщины, которую в октябре в Бишкеке сбил погрузчик, пожаловались депутату на бездействие милиции.

Как сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева на заседании Жогорку Кенеша, к ней обратилась дочь погибшей Шарипы Молдогазиевой.

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«В октябре в Бишкеке на пересечении улиц Чортекова и Айни, где обустраивали сквер, женщину сбил 40-тонный погрузчик. Она погибла. Ее дочь пишет, что не было организовано даже минимальных условий безопасности. За месяц с момента ДТП ни один представитель подрядчика или государственных органов не был допрошен следователем. Уголовное дело возбудили лишь на водителя и только спустя 15 дней после того, как родные неоднократно обращались в милицию». — сказала депутат.

По словам парламентария, родные погибшей опасаются, что ответственность в итоге будет возложена на водителя, а виновные лица останутся безнаказанными.

Эльвира Сурабалдиева попросила правоохранительные органы взять это дело на контроль.