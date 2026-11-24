В эмирате Рас-эль-Хайме при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли 11 человек. Об этом сообщило издание Khaleej Times со ссылкой на заявление МВД ОАЭ.

ДТП произошло на дороге Аль-Ватан. Экстренные службы выехали на место сразу после сообщения о столкновении. В спасательной операции участвовали бригады скорой помощи и сотрудники гражданской обороны.

Власти устанавливают причину столкновения. В МВД обещали обнародовать результаты после завершения расследования.