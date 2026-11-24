«Наша цель — не штрафовать, а беречь жизни». Глава ГУОБДД обратился к водителям
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана Азенбек Козукеев призвал водителей соблюдать Правила дорожного движения, не превышать скорость и не выезжать на встречную полосу.
В обращении глава ГУОБДД подчеркнул, что такие нарушения создают угрозу не только для водителей, но и для их близких, и других участников дорожного движения.
Он попросил водителей воспринимать протоколы за нарушения не просто как штрафы, а как предупреждение, призванное напомнить об опасности на дороге.
«Не спешите на дороге! Дома вас ждут близкие», — обратился Козукеев к участникам дорожного движения.