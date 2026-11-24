Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана Азенбек Козукеев призвал водителей соблюдать Правила дорожного движения, не превышать скорость и не выезжать на встречную полосу.

В обращении глава ГУОБДД подчеркнул, что такие нарушения создают угрозу не только для водителей, но и для их близких, и других участников дорожного движения.

« Наша цель — не штрафовать водителей, а предотвращать дорожно-транспортные происшествия и беречь человеческие жизни. Азенбек Козукеев

Он попросил водителей воспринимать протоколы за нарушения не просто как штрафы, а как предупреждение, призванное напомнить об опасности на дороге.

«Не спешите на дороге! Дома вас ждут близкие», — обратился Козукеев к участникам дорожного движения.