В Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса № 39 и грузового автомобиля.

ДТП произошло сегодня около 7.20 на проспекте Жибек Жолу.

По предварительным данным очевидцев, в результате аварии пострадали четыре человека.

Отмечается, что автобус № 39 двигался в восточном направлении по средней полосе. Не доезжая до улицы Калинина, водитель начал перестраиваться в крайнюю правую полосу.

Во время маневра автобус столкнулся с грузовым автомобилем, стоявшим у обочины.

Всех пострадавших доставили в городскую больницу.