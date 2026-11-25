В пресс-службе мэрии Бишкека прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по маршруту № 39.

По ее данным, авария произошла сегодня, 25 ноября, примерно в 07.20 на проспекте Жибек Жолу.

Автобусом марки Zhongtong управлял водитель Э.У. При движении в восточном направлении по проспекту Жибек Жолу, не доезжая до улицы Калинина, автобус перестроился из средней полосы в крайнюю правую, где совершил столкновение с остановившимся там грузовым автомобилем.

Перед выходом на линию водитель автобуса прошел все необходимые предрейсовые проверки.

На грузовике отсутствовали какие-либо опознавательные знаки и аварийная световая сигнализация. Причина остановки грузового автомобиля на данной полосе на текущий момент неизвестна.

В результате ДТП пострадали шесть человек.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства аварии.