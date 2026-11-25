В Бишкеке в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом 24.kg сообщили в Центре экстренной медицины.

По данным медиков, вызов в службу «103» поступил в 07.43. Первая бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия в 07.53.

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Для оказания медицинской помощи пострадавшим всего задействовали пять бригад скорой медицинской помощи.

По оперативным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Его доставили в больницу до прибытия бригад скорой помощи.

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По результатам осмотра и оказания медицинской помощи бригадами скорой помощи: