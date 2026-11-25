В Бишкеке при столкновении автобуса с грузовиком пострадали шесть человек
В Бишкеке в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом 24.kg сообщили в Центре экстренной медицины.
По данным медиков, вызов в службу «103» поступил в 07.43. Первая бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия в 07.53.
Для оказания медицинской помощи пострадавшим всего задействовали пять бригад скорой медицинской помощи.
По оперативным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Его доставили в больницу до прибытия бригад скорой помощи.
По результатам осмотра и оказания медицинской помощи бригадами скорой помощи:
- один пострадавший с ушибленно-рваной раной надбровной области и верхней губы госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии;
- три пострадавших с черепно-мозговыми травмами и ушибленно-рваными ранами мягких тканей головы госпитализированы в отделение нейротравмы Нацгоспиталя;
- один пострадавший (водитель автобуса, 43 года) получил синдром сдавления мышц левой голени и ушиб мягких тканей в области правого голеностопного сустава. Ему оказали амбулаторную помощь;