В городе Таласе автомобиль Honda Step сбил пешехода. От полученных травм он скончался. Об этом свидетельствует видео, опубликованное очевидцами в социальных сетях.

ДТП произошло на пересечении улиц Алымбекова и Айтматова.

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В региональном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения сообщили, что обстоятельства происшествия выясняются.

За девять месяцев 2026 года в Кыргызстане зарегистрировали 3 тысячи 624 ДТП, в которых погибли 572 человека, в том числе 88 детей. Еще 5 тысяч 519 человек получили травмы.