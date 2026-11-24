В Сокулукском районе Чуйской области после дорожно-транспортного происшествия с участием иностранных граждан мужчина, представившийся блогером, вмешался в работу сотрудников милиции и медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

Авария произошла сегодня около 1.17 в селе Кожомкул на улице Фрунзе возле ресторана «Султанхол».

По предварительным данным, водитель Toyota Mark II 2003 года рождения двигался по автодороге Бишкек — Кара-Балта и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz V260, который ехал впереди в попутном направлении. За рулем Mercedes находился иностранец.

В результате ДТП пассажир Mercedes-Benz иностранный гражданин 1973 года рождения обратился за медицинской помощью. Ему оказали амбулаторную помощь.

Как сообщили в милиции, во время проверки на месте происшествия вмешался посторонний мужчина 1983 года рождения, представившийся блогером. Он не являлся участником аварии, однако пытался участвовать в процессуальных действиях и выступить переводчиком.

При этом, по информации ГУВД, выяснилось, что необходимым иностранным языком мужчина не владеет.

Позднее он также вмешался в работу медицинских сотрудников Центра семейных врачей села Сокулук, где водители проходили медицинское освидетельствование.

По данным милиции, мужчина препятствовал работе медиков и спровоцировал конфликтную ситуацию.

В настоящее время проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и дают правовую оценку действиям участников инцидента.