Накануне движение в Боомском ущелье парализовало из-за ДТП с автовозом.

Автоавария с участием грузовика, Hyundai Sonata и Ford Focus произошла примерно в 16.30 на 134-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт.

По данным Управления по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области, в ДТП пострадали три человека. Их доставили в Кеминскую районную больницу.

По предварительной версии, водитель автовоза, двигавшегося в восточном направлении, не справился с управлением, врезался в разделительное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Sonata и Ford Focus.

Сотрудники милиции устанавливают причины ДТП.