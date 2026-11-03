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24.kg

В городе Ош сегодня ночью начнут подавать отопление в жилые дома

10:38, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Оше со 2 ноября начали поэтапно подключать к отоплению социальные объекты. Жилые дома начнут получать тепло в ночь с 3 на 4 ноября, сообщает мэрия города.

Подключение жилых домов будет проходить поэтапно. Работы планируют завершить в течение одного-двух дней.

В ведении муниципального предприятия «Ош жылуулук энерго» находятся 111 котельных. Из них 21 работает на электричестве, остальные — на угле.

Ранее в мэрии Оша сообщали, что отопительный сезон начнут после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет держаться на отметке +8 градусов и ниже. По прогнозам синоптиков, этот порог должен был быть достигнут 8–10 ноября. Однако из-за жалоб горожан на холод в квартирах мэр поручил не ждать этой даты.

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