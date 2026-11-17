В центре Бишкека временно отключили отопление и горячую воду
В Бишкеке временно приостановили подачу отопления и горячей воды в ряд жилых домов, сообщили городские власти.
Причиной в муниципалитете назвали ремонт поврежденного участка тепловой сети.
Под отключение попали следующие адреса:
- улица Панфилова, № 124, 145, 151, 153;
- улица Логвиненко, № 3в;
- улица Чуйкова, № 125;
- улица Панфилова, № 130, 132, 147/2, 149, 149а;
- улица Чуйкова, № 110.
В муниципальном предприятии «Бишкектеплосеть» сообщили, что завершить ремонт планируют в течение дня. После устранения повреждения подачу тепла и горячей воды восстановят.
Напомним, отопительный сезон В Бишкеке начался 28 октября.