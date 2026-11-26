В Нарынской и Иссык-Кульской областях комиссии по делам детей при рассмотрении заявлений о снижении брачного возраста не проверяли приведенные доводы, подходили к вопросу поверхностно и удовлетворяли практически все обращения. Об этом сообщили в институте омбудсмена по итогам мониторинга.

Мониторинг проводился совместно с уполномоченным по правам ребенка при администрации президента в Кочкорском, Ат-Башинском, Тонском и Джети-Огузском районах.

В Джети-Огузском районе в 2025 году рассмотрели 10 заявлений о снижении брачного возраста, в 2026-м — 5. Во всех случаях несовершеннолетним разрешили вступить в брак.

В Кочкорском районе в 2025 и 2026 годах разрешение на ранний брак получили по две девушки. По информации отдела по защите семьи и детей управления труда, социального обеспечения и миграции, все четыре девушки были беременны.

В Тонском районе в прошлом году поступило пять заявлений о снижении брачного возраста, в 2026-м — одно. При этом комиссии по делам детей разрешали вступать в брак на основании беременности, но не требовали документов, подтверждающих ее.

По информации районного управления труда, социального обеспечения и миграции, в Ат-Башинском районе в 2025 и 2026 годах не рассматривали ни одного заявления о снижении брачного возраста. Районное управление внутренних дел также сообщило, что случаев ранних браков не зарегистрировано.

«В ходе мониторинга выявили недостаточный обмен информацией между государственными органами. Например, по данным родильного дома Джети-Огузского района, в 2025 году родила одна несовершеннолетняя девушка, а за шесть месяцев 2026-го — еще одна. Однако районный отдел внутренних дел сообщил, что в прошлом году случаев ранних браков не регистрировал», — сообщили в институте омбудсмена.

Кроме того, мониторинг показал, что профилактика ранних браков проводится нерегулярно. В некоторых районах соответствующие мероприятия даже не включены в планы работы отделов образования.

Также не контролируется, продолжают ли учебу и заканчивают ли школу девочки, вступившие в ранний брак.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2025 году по стране зарегистрировали 340 случаев вступления в брак с несовершеннолетними. Однако уголовные дела возбудили только по 64 из них.

Согласно информации Министерства здравоохранения, в 2025 году на учет по беременности поставили 327 несовершеннолетних девушек. Из них 315 родили. Четверым было по 14 лет, одной — 13 лет. Кроме того, 39 несовершеннолетних девочек сделали аборт.