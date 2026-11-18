Жители городка строителей в микрорайоне «Аламедин-1» жалуются на проблемы с отоплением и горячим водоснабжением. В некоторых квартирах батареи вообще не работают, а температура воды и теплоносителя составляет около 40 градусов.

Об этом 18 ноября на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Улукбек Карыбек уулу.

По его словам, обращения поступают, в частности, от жильцов дома №10. Несмотря на начало отопительного сезона, люди продолжают мерзнуть в своих квартирах.

Депутат напомнил, что 1 октября на совещании с участием мэра Бишкека, руководителей теплоснабжающих предприятий и акимов четырех районов власти заявляли о полной готовности столицы к отопительному сезону.

Карыбек уулу обратился к акиму Свердловского района с просьбой совместно с ответственными службами повторно проверить ситуацию и устранить нарушения в течение трех дней, не дожидаясь официальной переписки.

«Погода становится холоднее, поэтому этот вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки», — подчеркнул депутат.