В Алайском районе Ошской области мужчину задержали по подозрению в убийстве супруги. По данным милиции, он задушил жену во время ссоры.

Как сообщили в Ошском областном управлении внутренних дел, информация о смерти женщины от полученных травм поступила в районное отделение милиции около 12.00.

По предварительным данным, конфликт произошел в ночь с 20 на 21 ноября. 37-летний мужчина находился дома в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с 36-летней супругой. Во время ссоры он задушил ее.

По факту возбудили уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.

В милиции отметили, что ранее супруги не обращались в правоохранительные органы по поводу семейных конфликтов.