Мэрия Оша объявила аукцион на право временной аренды муниципального авторынка в селе Жапалак. Начальная стоимость аренды составляет 326 миллионов 383 тысячи 200 сомов. Срок аренды — два года.

Согласно объявлению муниципалитета, на торги выставлен земельный участок площадью 125 тысяч квадратных метров. Вместе с землей в аренду передадут административные здания и столовые, расположенные на территории авторынка.

Участок разрешено использовать по назначению — для работы автомобильного рынка.

Напомним, ранее авторынком управляла подрядная компания, которая занималась его реконструкцией. При прежнем мэре Женишбеке Токторбаеве у мэрии образовалась задолженность перед фирмой — около 380 миллионов сомов за выполненные работы.

Позже власти временно передали рынок подрядчику в управление, чтобы компания могла вернуть вложенные в реконструкцию средства. Градоначальник Жанарбек Акаев объяснял, что такая передача носит временный характер и до конкурса рынок будет находиться в управлении подрядчика.

Законность передачи рынка без конкурса ставил под сомнение депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Кудайбердиев. Он отмечал, что авторынок был одним из основных источников неналоговых доходов Оша и приносил городскому бюджету около 15 миллионов сомов ежемесячно.