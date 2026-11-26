В Кыргызстане сокращается количество официально зарегистрированных безработных, однако в городе Оше наблюдается обратная тенденция. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета за девять месяцев 2026 года.

По состоянию на 1 октября в стране насчитывалось 35 тысяч 22 официально зарегистрированных безработных. По сравнению с аналогичной датой прошлого года их количество сократилось на 18 процентов.

При этом в городе Оше зарегистрировано 3 тысячи 464 безработных. За год их число увеличилось на 12,5 процента. Ош стал единственным регионом в представленной статистике, где зафиксирован рост этого показателя.

Наибольшее количество официально зарегистрированных безработных приходится на Ошскую область — 9 тысяч 446 человек. Однако по сравнению с прошлым годом их число сократилось на 18,6 процента.

В Джалал-Абадской области зарегистрировано 9 тысяч 58 безработных, в Баткенской — 3 тысячи 931, в Бишкеке — 2 тысячи 503 человека.

В столице количество зарегистрированных безработных за год сократилось на 24,7 процента, а в Баткенской области — на 38,6 процента.

Всего на учете в государственных органах службы занятости по состоянию на 1 октября состояли 56 тысяч 700 граждан, ищущих работу. Это на 7,9 процента меньше, чем годом ранее.

Из общего числа официально зарегистрированных безработных 46,5 процента составляют женщины.

Уровень зарегистрированной безработицы в Кыргызстане составил 1,2 процента от общей численности рабочей силы.

При этом показатель отражает только граждан, официально зарегистрированных в качестве безработных, и не учитывает всех жителей, которые не имеют работы, но не обращались в государственную службу занятости.