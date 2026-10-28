Жители Оша жалуются на холод. Власти объяснили, почему не включают отопление

В Оше начали поступать жалобы от жителей на отсутствие отопления. Горожане обращаются в мэрию и пишут в социальных сетях, требуя начать отопительный сезон.

Как пояснили городские власти, вопрос теплоснабжения обсудили с руководителями профильных служб и специалистами энергетической отрасли.

По их данным, сейчас среднесуточная температура воздуха в Оше составляет около 11–12 градусов тепла. Днем воздух прогревается до плюс 18 градусов, а ночью температура опускается до плюс 5 градусов.

При этом, согласно действующим правилам, основанием для начала отопительного сезона является снижение среднесуточной температуры до плюс 8 градусов и ниже в течение 5 дней подряд.

В мэрии также отметили, что из-за похолодания значительно выросло потребление электроэнергии. Это создает дополнительную нагрузку на энергосистему города.

В связи с этим власти совместно со специалистами Ошской ТЭЦ, предприятия «Ошжылуулукэнерго» и энергетических служб рассматривают возможность начала подачи тепла.

Окончательное решение планируется обсудить на заседании городского штаба на следующей неделе.

По прогнозам Кыргызгидромета, необходимое для начала отопительного сезона понижение температуры ожидается ориентировочно 8–10 ноября.