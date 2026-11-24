В Оше прошел рейд, направленный на проверку соблюдения требований Законов «О государственном языке» и «О рекламе». Об этом сообщает мэрия южной столицы.

В рейде приняли участие члены комиссии по государственному языку мэрии города Ош, сотрудники Управления муниципальной собственности и сельского территориального управления Кызыл-Кыштак.

В ходе рейда владельцам рекламных вывесок, не соответствующих требованиям законодательства, а также конструкций с признаками износа, были вынесены предупреждения и проведена разъяснительная работа.

Кроме того, демонтированы рекламные конструкции, в отношении которых ранее были выданы соответствующие предписания и предупреждения, однако требования законодательства так и не были выполнены.